Nederland wil dat onderhandeling met VS inzet van Brussel blijft

BRUSSEL (ANP) - Nederland wil dat de Europese Commissie zich blijft inzetten om tot een handelsdeal met de Verenigde Staten te komen voor 1 augustus, zei staatssecretaris Hanneke Boerma (Handel) na afloop van overleg met EU-bewindspersonen. "We hebben uitvoerig gesproken met alle lidstaten en we staan unaniem achter de Commissie", zei ze. "Alle ballen moeten op de onderhandelingen."

Tegelijkertijd is de Commissie ook bezig met een lijst van Amerikaanse producten waar heffingen op komen als er geen deal komt met de VS. Niet over dit soort tegenmaatregelen nadenken zou "naïef" zijn, zei Boerma. "Maar het belangrijkste blijft een akkoord. Dat is belangrijk voor ons bedrijfsleven, dat is belangrijk voor onze consumenten."

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dit weekend importtarieven van 30 procent aan als er voor 1 augustus geen akkoord is met de EU. "Dat is natuurlijk zorgwekkend en teleurstellend en niet de weg vooruit. Maar we moeten ermee omgaan", zei Boerma.