Openbaar Ministerie weer bereikbaar per mail na ICT-problemen

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie is sinds donderdag 12.00 uur weer via e-mail te bereiken. Grote bestanden kunnen niet gemaild worden, meldt het OM donderdag. In een bericht op de website vraagt het OM "externe partijen om terughoudendheid in het aantal e-mails dat ze naar het OM versturen".

Het OM had wegens een hack de verbinding met het internet half juli uitgezet. Dat gebeurde na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over "een kwetsbaarheid" in het systeem. Eerder zei het OM dat door de kwetsbaarheden personen in de systemen van het OM zijn geweest. Het lijkt er niet op dat er data is gemanipuleerd of weggehaald.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie leidt een strafrechtelijk onderzoek naar de hack. Afgelopen maandag meldde het OM al dat de systemen stap voor stap weer online zouden gaan.