120 asielzoekers naar nachtopvang buiten Ter Apel gebracht

TER APEL (ANP) - Na de tweede dag van het ingaan van het nieuwe Europese asielsysteem moesten door de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel 120 asielzoekers de nacht in opvanglocaties buiten de Groningse plaats doorbrengen. Het Rode Kruis laat zondagochtend weten dat 92 asielzoekers in een sporthal in het Drentse de Wijk sliepen en 28 de nacht doorbrachten in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen.

Op vrijdag kon een even grote groep niet door het COA worden opgevangen. De nacht daarvoor ging het om de helft van de mensen. Op de hele eerste dag van het nieuwe EU-systeem was door een storing vrijdag de Europese database Eurodac niet bruikbaar. Daardoor konden asielaanvragen niet worden afgerond omdat zo niet gecontroleerd kon worden of mensen al elders in Europa asiel hadden aangevraagd.