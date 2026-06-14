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WSJ: Buitenlandse toegang AI Anthropic gestopt na gesprek Amazon

Economie
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 9:17
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het besluit van de Amerikaanse regering om de buitenlandse toegang tot de geavanceerdste AI-modellen van Anthropic stop te zetten, kwam voort uit gesprekken met Amazon. Dat zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal (WSJ). De krant schrijft dat medewerkers van Amazon onderzoek deden naar het omzeilen van beveiligingen en dat daarbij enkele kwetsbaarheden van een van de modellen aan het licht kwamen.
Het gaat om het AI-model Fable 5, dat eerder deze week werd aangekondigd. Het is een versie van Mythos dat geschikt zou moeten zijn voor algemeen gebruik. Amazon-topman Andy Jassy heeft echter volgens de bronnen tegen overheidsfunctionarissen, waaronder de minister van Financiën Scott Bessent, gezegd dat onderzoekers bij het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern een reeks prompts hadden gebruikt om Fable 5 informatie te laten verstrekken die gebruikt kon worden voor cyberaanvallen en eigenlijk verboden terrein zou moeten zijn.
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