123 miljoen euro voor natuurherstel in Brainport-regio

DEN HAAG (ANP) - Met 123 miljoen euro wil het kabinet de natuur in de Brainport-regio vooruithelpen. Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij het Brabantse Liempde.

Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor "prioritaire gebieden", licht een woordvoerder van Van Essen toe aan het ANP. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen, om te voorkomen dat economische projecten nog meer stikstofproblemen ondervinden. Hoe het concreet moet worden besteed, is nog niet bekend.

"Ik heb natuurlijk een heel pakket van 20 miljard liggen", zei Van Essen bij zijn werkbezoek, verwijzend naar zijn bredere stikstofmaatregelen. "Maar als regio's goede plannen hebben, dan wil je als minister thuisgeven."

Een paar jaar geleden tuigde het kabinet het zogeheten Project Beethoven op, met enkele miljarden euro's om het ondernemingsklimaat voor de microchipsector te verbeteren. "Voor veel van deze plannen is echter een natuurvergunning nodig, en daar loopt het nu op vast", schrijft het landbouwministerie. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof.