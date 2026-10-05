ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

123 miljoen euro voor natuurherstel in Brainport-regio

Samenleving
door anp
anp051026132 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Met 123 miljoen euro wil het kabinet de natuur in de Brainport-regio vooruithelpen. Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij het Brabantse Liempde.
Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor "prioritaire gebieden", licht een woordvoerder van Van Essen toe aan het ANP. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen, om te voorkomen dat economische projecten nog meer stikstofproblemen ondervinden. Hoe het concreet moet worden besteed, is nog niet bekend.
"Ik heb natuurlijk een heel pakket van 20 miljard liggen", zei Van Essen bij zijn werkbezoek, verwijzend naar zijn bredere stikstofmaatregelen. "Maar als regio's goede plannen hebben, dan wil je als minister thuisgeven."
Een paar jaar geleden tuigde het kabinet het zogeheten Project Beethoven op, met enkele miljarden euro's om het ondernemingsklimaat voor de microchipsector te verbeteren. "Voor veel van deze plannen is echter een natuurvergunning nodig, en daar loopt het nu op vast", schrijft het landbouwministerie. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof.
loading

POPULAIR NIEUWS

eifel-maare

Op nog geen honderd kilometer van Limburg rommelt een vulkaan die ooit half Europa onder de as legde

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

262445369_m

Amsterdamse schooldirecteur maakt miljoen euro aan onderwijsgeld over aan familieleden

erfenis-woningmarkt-header

Leende je je kind geld voor een huis? Juist die lening wordt in 2027 zwaarder belast, ook als de kleine spaarder wordt ontzien

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

shutterstock_2733315627

Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit

Loading