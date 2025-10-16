Cambodja zet 59 bij oplichting betrokken Zuid-Koreanen uit

PHNOM PENH (ANP/AFP) - Cambodja gaat 59 Zuid-Koreanen uitzetten die betrokken zijn geweest bij onlineoplichting. Dat meldt de politie van het land. Het gaat om Zuid-Koreanen die zijn gered door de Cambodjaanse autoriteiten of in samenspraak met de Zuid-Koreaanse ambassade zijn vastgezet voor verschillende misdrijven.

Dinsdag zei Seoul nog niet te weten hoe het tachtig staatsburgers verging, van wie werd vermoed dat ze slachtoffer waren geworden van Cambodjaanse bendes. Die ronselen steeds vaker buitenlanders om hen vervolgens te dwingen anderen op te lichten op internet. Volgens schattingen aangehaald door ABC News werken circa 200.000 mensen in de malafide business, van wie zo'n duizend Zuid-Koreanen.

Eerder dit jaar werd een 22-jarige Zuid-Koreaanse student in Cambodja doodgemarteld door zo'n bende. Zijn lichaam werd teruggevonden in een berggebied.

Volgens Seoul werden er tot en met augustus dit jaar 330 Zuid-Koreanen vermist of tegen hun wil vastgehouden in Cambodja.