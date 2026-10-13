147 onderwijsmedewerkers gewond sinds begin protesten Frankrijk

PARIJS (ANP) - Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken, gewond geraakt. Dit meldt het ministerie volgens BFMTV. Het is onduidelijk of deze medewerkers zelf deelnamen aan de demonstraties.

Alleen al op maandag raakten twintig onderwijsmedewerkers gewond, onder wie vijf schooldirecteuren. Dit is volgens het ministerie het een na hoogste aantal gewonden onder onderwijspersoneel dat is gevallen op een dag.

Bij demonstraties dinsdag, die al begonnen zijn, worden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht volgens politiebronnen en de krant Le Parisien. Ongeveer 200 scholen zijn geblokkeerd volgens minister van Onderwijs Édouard Geffray.

Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten in Frankrijk worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. In sommige gevallen vinden er gewelddadige confrontaties met de politie plaats.