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Schrijver Orélien ontkent AI-gebruik, geeft plagiaat toe

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Haïtiaans-Canadese schrijver Thélyson Orélien ontkent dat hij AI heeft gebruikt om zijn goedverkopende roman C'était ça ou mourir (Nederlandse titel: Het was vluchten of sterven) te schrijven. Hij werd vorige maand beschuldigd van het gebruik van AI, waarop zijn nominatie voor een belangrijke Franse literaire prijs werd ingetrokken.
"Geen enkele zin in dit boek is door een machine gemaakt", zegt Orélien in een eerste uitgebreide reactie op de beschuldigingen. Wel geeft hij toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in teksten die hij schreef. Hij zegt dat hij daarmee "onvergeeflijke fouten" heeft gemaakt, maar benadrukt dat deze "jeugdzonde" niets te maken heeft met zijn roman.
De beschuldigingen werden anoniem geuit op het socialmediaplatform X. De Académie Goncourt, die jaarlijks de Prix Goncourt uitreikt, besloot na de beschuldigingen Oréliens nominatie in te trekken.
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