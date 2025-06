Bloemkoolboer Roel uit BZV alsnog samen met Simone: 'Toen had ik ineens iets van: oh jee…'

Lange tijd leek het erop dat het er niet inzat, maar de liefde tussen boer Roel en Simone uit het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw bloeide buiten de camera's alsnog op.

Roel had nogal wat moeite om zijn gevoelens te uiten, maar Cupido heeft toch nog raak geschoten. De bloemkoolkweker en zijn logee Simone zijn een setje; dit tot verrassing van veel kijkers, want bij de reünie verscheen Roel nog alleen.

De vriendschap die tijdens de logeerweek ontstond, bleef bestaan. En die bleek uiteindelijk de perfecte voedingsbodem voor meer. “We hebben eigenlijk altijd wel contact gehouden via de app”, vertelt Roel tegen RTL Boulevard.

Twee nachten niet geslapen

De definitieve omslag kwam toen de twee besloten om samen naar de een-na-laatste aflevering van het programma te kijken. De klik was er weer. “Ik merkte het gelijk toen ik hem weer zag. We waren allebei zo relaxed, de rust was weer teruggekeerd. Toen had ik ineens iets van: oh jee… Daarna heb ik twee nachten niet geslapen”, bekent Simone.

Hoewel ze Roel nog altijd niet helemaal kon lezen, viel Simone toch als een blok voor zijn teksten. “Hij zei wel tegen me: ‘Wat er ook tussen ons gebeurt, we horen bij elkaar, door wat we hebben meegemaakt.’ Dat vond ik heel lief. Ik dacht: deze man is echt speciaal.”

Stroomversnelling

Later keek Roel samen met zijn familie naar de slotaflevering, toevallig in de buurt van Simone. Ze spraken af elkaar daarna te zien en vanaf dat moment ging het snel. “Pas toen merkte ik dat Simone er meer voor openstond. Dan laat je het zelf ook makkelijker toe”, aldus Roel.

Inmiddels is het stel regelmatig bij elkaar, ook al betekent dat voor Roel dat hij om half vijf ’s ochtends zijn bed uit moet als hij bij Simone overnacht. Maar dat vindt hij totaal niet erg. “Als je elkaar graag wil zien, dan doe je dat gewoon.”

Tijdens de citytrip ging Simone niet mee, maar het stel hoopt dat samen snel in te kunnen halen. "We hopen later dit jaar alsnog te gaan. Dan vragen we de redactie wat ze voor ons hadden bedacht, en gaan we het zelf plannen. Lekker met z’n tweeën, zonder camera", besluit Roel. "We hadden altijd al een goed gevoel bij elkaar, maar er was gewoon wat meer tijd nodig."