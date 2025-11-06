15-jarige veroordeeld voor voorbereiding en poging tot letsel 

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft een destijds 15-jarige jongen veroordeeld tot een jeugdgevangenisstraf van 290 dagen, waarvan 120 voorwaardelijk, voor het voorbereiden van en pogingen tot het toebrengen van letsel aan anderen. Hij kreeg ook een werkstraf van honderd uur.

De jongen is veroordeeld voor het voorbereiden van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met een vuurwapen aan een onbekende persoon in Rotterdam. Hij is ook veroordeeld voor het met voorbedachten rade toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met een mes aan een ander slachtoffer in Capelle aan den IJssel. Beide acties voerde hij met anderen uit. Ook werd hij veroordeeld voor het aanwezig zijn in een verboden gebied in de Rotterdamse haven.

De minderjarige verdachte kwam in beeld na een schietincident op het Haagse Hofstad Lyceum op 5 februari 2025, waarbij een 16-jarige jongen later aan een schotwond overleed. Uit onderzocht telefoonverkeer bleek dat de verdachte regelmatig contact had gehad met het slachtoffer.