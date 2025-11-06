Raadsleden eisen uitleg van Halsema over omgang met ombudsman

AMSTERDAM (ANP) - De gang van zaken rondom de publicatie van een rapport van ombudsman Munish Ramlal zorgt voor ongemak in de Amsterdamse gemeenteraad. De raadsleden eisen helderheid van burgemeester Femke Halsema over de gang van zaken rondom de publicatie van het rapport.

Raadsleden vinden het kwalijk dat zij niet geïnformeerd zijn over de handelingen van het stadsbestuur in de weken voorafgaand aan het publiceren van het definitieve rapport. Zo eisen ze uitleg van burgemeester Halsema over het tegenhouden van een brief aan de raad over de publicatie van het rapport en over het al dan niet uitoefenen van druk op de ombudsman.

Aanleiding voor het rapport waren "tientallen" klachten en meldingen over de werkwijze van het Bureau Integriteit, dat in de gemeente gaat over meldingen rondom sociale onveiligheid. De ombudsman is, tot treurnis van enkele raadsleden, zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering. Hij wil pas aanwezig zijn als er in december inhoudelijk over het rapport gesproken wordt.