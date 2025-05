15 miljoen euro voor proef om leraren die meer werken te belonen

Staatssecretaris Mariëlle Paul (basisonderwijs) trekt 15 miljoen euro uit voor een driejarige proef om leraren te belonen als ze meer uren werken. Leraren stimuleren om een dag meer te gaan werken, is een van de oplossingen voor het lerarentekort in het basisonderwijs. De proef begint in 2026.

Als alle deeltijddocenten een dag meer zouden gaan werken, zou dat het equivalent van 1600 fulltime banen opleveren. Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie echter dat 25 procent van de parttime werkende leraren een dag meer wil gaan werken. Zeven op de tien basisschoolleraren werkt deeltijd. Het basisonderwijs komt 7700 fte tekort.

Behalve een geldbonus kunnen scholen leraren die meer gaan werken belonen met extra vrije dagen, flexibelere werktijden en meer andere taken naast lesgeven. De bonussen zijn bedoeld om deeltijdleraren te enthousiasmeren om meer te werken, maar gelden ook voor docenten die al voltijd werken, zegt een woordvoerder van het ministerie. Het is niet bekend hoeveel scholen en docenten geholpen kunnen worden met deze subsidie.

De VVD-staatssecretaris denkt dat veel docenten enthousiast worden om meer te werken voor een beloning. "Veel leraren willen wel extra uren maken, maar hebben vaak wel een duwtje in de rug nodig om die stap te zetten. Ik wil daarom meer uren werken aantrekkelijker maken voor wie dat wil en kan."