Investeerders kopen duurdere woningen door nieuwe regels

APELDOORN (ANP) - Particuliere investeerders kopen door de veranderde regels op de huizenmarkt steeds vaker duurdere woningen. Het gemiddelde aankoopbedrag lag afgelopen kwartaal 35 procent hoger dan een jaar geleden, op 700.000 euro. "En zelfs 79 procent meer dan twee jaar geleden. Zij verlegden dus duidelijk hun aandacht naar de duurdere woningen, waarbij minder regels gelden om te verhuren", meldt het Kadaster.

Particuliere investeerders vertrokken ook vaak uit universiteitssteden. In een jaar tijd daalde het aantal woningen in hun bezit in deze steden met meer dan 7000, tot ruim 107.000. Grote bedrijfsmatige investeerders kochten wel vaker een huis in een universiteitsstad. Maar omdat deze woningen gemiddeld een kleinere oppervlakte hebben dan die van particuliere investeerders (60 tegenover 90 vierkante meter), "komt er minder woonruimte voor studenten bij".

Investeerders verkochten afgelopen kwartaal opnieuw meer woningen dan ze kochten. "Het verschil nam sinds 2023 toe. Van invloed daarop zijn onder andere de verhoogde overdrachtsbelasting, de invoering van de opkoopbescherming, de Wet betaalbare huur en de Box 3-regels", laat het Kadaster weten.

Het aantal verkopen nam met 37 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Ook het aantal aankopen neemt sinds 2023 weer toe, maar langzamer. De eerste drie maanden van dit jaar was er een stijging van ruim 24 procent.