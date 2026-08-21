ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

15 waarschuwingen voor trekkers zonder kentekenplaat in Drenthe

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:12
anp210826081 1
ASSEN (ANP) - Tijdens de Drentse 'stikstofmars' van woensdag hebben 15 mensen een officiële politiewaarschuwing gehad voor het rijden zonder kentekenplaat. Die waarschuwing staat geregistreerd in de politiesystemen. "Ze hebben geen boete gekregen", laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. "Bij een volgende overtreding zal dat (in principe) wel het geval zijn."
Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om te vragen om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende colonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel tractoren het ging, was toen nog niet duidelijk.
Ook werd één keer geconstateerd dat iemand reed met een afgeplakt kenteken. "De persoon is hierop aangesproken waarna het kenteken weer leesbaar is gemaakt", aldus de woordvoerder. Ook deze persoon kreeg geen boete.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

316134618_m

Deze enorme spin rukt op in Nederland: wat als hij in je huis zit?

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

170154340_m

Deze 4 akelige dingen uit je opvoeding sturen je nog steeds — vaak zonder dat je het merkt

IMG_4541

Computers fors duurder in Nederland

Loading