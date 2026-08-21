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Joran van der Sloot wil overplaatsing vanwege doodsbedreigingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:18
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LIMA (ANP) - De voor moord en drugssmokkel veroordeelde Joran van der Sloot heeft in Peru gevraagd om een overplaatsing naar een andere gevangenis, melden de Peruaanse nieuwszenders America TV en Canal N. Volgens Van der Sloot wordt hij in de instelling waar hij nu vastzit met de dood bedreigd door medegevangenen.
"Ik ben vrijwel dagelijks het slachtoffer van psychologische marteling", schrijft Van der Sloot in het verzoekschrift dat is ingezien door de Peruaanse media. "Ze bedreigen me met de dood en dat tast mijn mentale gezondheid aan. En ze bedreigen niet alleen mij, maar ook mijn familie."
Van der Sloot kreeg in Peru 28 jaar voor de moord op de studente Stephany Flores en achttien jaar voor drugssmokkel in de gevangenis. Hij zit momenteel in de Challapalca-gevangenis, in het uiterste zuiden van Peru. Volgens hem is het bestuur van die instelling al akkoord met een overplaatsing; nu moet een rechter er nog mee instemmen. Het is niet bekend wanneer die zich over het verzoek buigt.
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