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In eerste uren al 10.000 racefans naar Zandvoort

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 9:58
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ZANDVOORT (ANP) - Op vrijdagochtend hebben vanaf ongeveer 07.00 tot 09.00 uur al een kleine 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen, meldt de NS. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. Hiervoor hanteert de vervoerder een uitzonderlijke dienstregeling, met elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.
Voor vrijdag staan voor Formule 1-fans de eerste vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Ook worden er op en buiten het circuit meer evenementen georganiseerd.
Het raceweekend is regenachtig begonnen, maar het KNMI verwacht voor de rest van vrijdag geen neerslag. Ook zaterdag zal nat beginnen. Zondag, de dag van de race, blijft vrijwel droog, verwacht het KNMI.
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