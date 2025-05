150 à 200 mensen bijeen in Katwijk voor demonstratie

KATWIJK (ANP) - Bij een demonstratie in Katwijk zijn zo'n 150 à 200 mensen aanwezig, ziet een verslaggever van het ANP. Mensen kondigden eerder een demonstratie aan "tegen een mogelijke pro-Palestinademonstratie" en de gemeente zei rekening te houden met een grote groep deelnemers. In Katwijk is zaterdagavond geen pro-Palestijns protest bezig.

Een handvol betogers heeft een vlag van Israël bij zich. De politie is aanwezig en houdt toezicht. Het is rustig.

Rond het protest werden ook toespraken gehouden. "Hier is iedereen welkom, als ze onze gebruiken en gewoontes maar accepteren", werd gezegd. "Wij zijn niet bang om normen en waarden te verdedigen."

Eerder deze week verstoorden honderden mensen een pro-Palestijns protest in de Zuid-Hollandse plaats. De betogers protesteerden tegen een bijeenkomst van Christenen voor Israël. Ze werden daarbij aangevallen en mishandeld. Twee mensen werden aangehouden.