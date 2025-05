Luid applaus voor Claude in stadion Basel

BASEL (ANP) - De tienduizenden fans die de finale van het Eurovisie Songfestival volgen in het St. Jakob-Park, het voetbalstadion van FC Basel, hebben Claude na zijn optreden een groot applaus gegeven. Dat is te horen op beelden die de Basler Zeitung verspreidt.

Volgens de lokale krant was duidelijk dat Nederland bij de favorieten behoort. Ook bij Oostenrijk en Estland klonken er veel positieve geluiden.

Tijdens de act van de Finse inzending Erika Vikman klonk het meeste lawaai. Volgens de Basler Zeitung "explodeerde" het publiek van enthousiasme. De Finse is een belangrijke outsider voor de winst.

In het St. Jakob-Park volgen 36.000 mensen de songfestivalfinale. Aan de overkant van de weg staat de St. Jakobshalle, waar het songfestival daadwerkelijk is. In de hal is plaats voor 6500 mensen.