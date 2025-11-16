ECONOMIE
Aantal schademeldingen na aardbeving Zeerijp boven de duizend

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 17:33
GRONINGEN (ANP) - Het aantal schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) na de aardbeving bij Zeerijp vrijdag is opgelopen tot boven de duizend. Tot 16.00 uur kreeg het IMG 1077 meldingen.
Tot zondagochtend 11.00 uur waren dat er nog 924. Het Groningse Zeerijp werd vrijdag getroffen door een beving met een kracht van 3.4. De bevingen hangen samen met de gaswinning in het gebied.
Tot zondagmiddag zijn ook in totaal 32 meldingen gedaan van een Acuut Onveilige Situatie (AOS). Dat houdt in dat iemand zich onveilig voelt in een huis of een ander gebouw door aardbevingsschade. In vijf gevallen waren er maatregelen nodig.
