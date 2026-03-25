16-jarig meisje zwaargewond na val van grindberg in Den Helder

DEN HELDER (ANP) - Een 16-jarig meisje is dinsdagavond ernstig gewond geraakt op een bouwplaats aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder. Ze was op een tien meter hoge grindberg geklommen en viel daar vanaf. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een ongeluk en doet de politie verder geen onderzoek.

Bij de val kwam het meisje hard terecht op tegels, waardoor ze zware verwondingen opliep. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse om haar te helpen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, zo laat de politie weten. Hoe ernstig haar letsel precies is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom ze op de grindberg was geklommen.