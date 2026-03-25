Schok: Democraat wint verkiezing in district rond Trumps Mar-a-Lago

In het kiesdistrict rond Mar-a-Lago, het landgoed van president Donald Trump in Florida, heeft de Democratische Emily Gregory een zetel in het parlement van de staat gewonnen. Ze versloeg de door Trump gesteunde Republikein Jon Maples. Dat melden Amerikaanse media, waaronder Politico.

De winst verandert niets aan de Republikeinse meerderheid in het parlement van de staat, maar is een opsteker voor de Democraten na jaren van dominantie door de Republikeinen. Gouverneur Ron DeSantis noemde de partij eerder nog "praktisch dood".

De campagne draaide om kosten van levensonderhoud en belastingen. Bij de vorige verkiezingen won Mike Caruso het district nog ruim voor de Republikeinen.

Opvallend is dat Trump, zijn vrouw Melania Trump en zoon Barron Trump per post stemden, kort nadat Trump zich daar kritisch over had uitgelaten.