Links wint Deense verkiezingen maar grijpt naast meerderheid

KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) - Het linkse blok van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen heeft de Deense parlementsverkiezingen gewonnen, maar haalde opnieuw geen meerderheid. De sociaaldemocraten zelf boekten hun slechtste resultaat in meer dan 120 jaar.

Na het tellen van alle stemmen beschikt het linkse blok over 84 zetels in het 179 zetels tellende parlement, het rechtse blok over 77. De sociaaldemocraten zakken naar verwachting naar 38 zetels, fors minder dan de 50 van vier jaar geleden.

In Denemarken zijn de partijen traditioneel verdeeld tussen een rood (links) en een blauw (rechts) blok. De Gematigden van buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen, de enige partij die bij geen van beide kampen hoort, werden met 14 zetels kingmaker. Dat betekent dat ze beide blokken aan een meerderheid kan helpen en daarmee een doorslaggevende rol kan gaan spelen bij de formatie.

Hoewel de 48-jarige Frederiksen uitzicht houdt op een derde termijn, worden moeizame coalitieonderhandelingen verwacht. "Ik ben klaar om de verantwoordelijkheid te nemen", zei ze tegen aanhangers. "Het zal moeilijk worden."

De verkiezingen stonden in het teken van stijgende kosten van levensonderhoud en migratie, thema's waarop Frederiksen zowel van links als rechts onder druk staat. Linkse kiezers vinden haar migratiebeleid te streng, terwijl rechtse partijen haar economisch beleid bekritiseren.

De rechts-populistische Deense Volkspartij van Morten Messerschmidt boekte winst met een streng migratiestandpunt. De liberale oppositie staat niet te springen om samenwerking met Frederiksen, wat de formatie verder kan bemoeilijken.