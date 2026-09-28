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164 arrestaties en 27 gewonden bij scholierenprotesten Frankrijk

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 20:04
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PARIJS (ANP/AFP) - De autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties door scholieren op middelbare scholen in Frankrijk. De demonstraties vonden plaats op 180 scholen. Hierbij raakten twaalf leden van de veiligheidsdiensten, twaalf scholieren en drie schoolmedewerkers gewond.
Sinds vorige week blokkeren scholieren hun middelbare scholen en houden ze er demonstraties. Dit doen ze om te protesteren tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Deze maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk.
"Het ging niet om het stellen van eisen, het was echt geweld in zijn puurste vorm", zei minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez over de protesten. De vakbond voor middelbare scholieren heeft opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen dinsdag.
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