Werk je en verdien je rond modaal, of werk je parttime? Dan beloofde het kabinet je op Prinsjesdag een hogere arbeidskorting. Dat geld wil het kabinet nu anders besteden. In het nieuwe aanbod aan de oppositie gaat het naar een lager belastingtarief voor alle middeninkomens. Hoeveel je daarmee netto overhoudt, is nog niet bekend.

Dat staat in het ANP-verslag van het aanbod, dat onder meer op FOK.nl verscheen. Premier Rob Jetten (D66) en minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) legden het aanbod zaterdag voor aan vijf oppositiepartijen. Volgens het ANP wil het kabinet het geld dat voor een hogere arbeidskorting was gereserveerd, gebruiken om het belastingtarief voor alle middeninkomens te verlagen. Daar blijft het bij: het persbureau besteedt er één zin aan.

Dit stond op Prinsjesdag in het Belastingplan

In het Belastingplan 2027 van 15 september nam het kabinet een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro op voor lagere en middeninkomens. Volgens de Rijksoverheid ging het om twee dingen: de arbeidskorting zou met €173 omhoog gaan en de tarieven in de eerste en tweede schijf zouden elk met 0,06 procentpunt dalen. Het kabinet noemde dat toen al een eerste voorstel, waarover het nog met de Kamer wilde praten.

Met de gewone inflatiecorrectie erbij zou de maximale arbeidskorting stijgen van €5.685 naar €5.929. Die maximale korting bereik je dan bij een arbeidsinkomen van €47.834. Verdien je meer, dan verdwijnt van elke extra euro 6,51 cent aan korting. Tegelijk stijgen de tarieven door andere maatregelen die al vastlagen: volgens Accountancy Vanmorgen komt de eerste schijf in 2027 op 36,23 procent en de tweede op 38,16 procent.

Zoveel leverde de arbeidskorting-variant op

Manly.nl rekende op 23 september uit wat de Prinsjesdag-variant per inkomen betekent. Holdwise maakte een berekening voor een hoger salaris. Het gaat steeds om hoeveel hoger je arbeidskorting in 2027 is dan in 2026:

Fulltime op het minimumloon (ongeveer €33.359 bruto per jaar met vakantiegeld): circa €223 per jaar meer, ofwel €18,58 per maand.

(ongeveer €33.359 bruto per jaar met vakantiegeld): circa €223 per jaar meer, ofwel €18,58 per maand. Rond €47.834 arbeidsinkomen: de volle stijging van €244 per jaar, ruim twee tientjes per maand.

de volle stijging van €244 per jaar, ruim twee tientjes per maand. Rond €58.000: volgens Holdwise ongeveer €370 meer korting, omdat de afbouw later begint.

volgens Holdwise ongeveer €370 meer korting, omdat de afbouw later begint. Boven €138.909: geen arbeidskorting.

Dat is niet hetzelfde als netto erop vooruitgaan. Rekenbuddy wijst erop dat ook de tarieven en inkomensgrenzen veranderen. In de koopkrachtcijfers die de NOS eerder inzag, kwamen werkenden ondanks de hogere arbeidskorting per saldo uit op min 0,2 procent.

Een arbeidskorting krijg je alleen als je werkt. Een lager tarief geldt voor al het inkomen in die schijf.

Een lager tarief pakt anders uit

De arbeidskorting is een belastingvoordeel voor werkenden. Hoeveel je krijgt, hangt af van je arbeidsinkomen. Wie parttime werkt en minder verdient, zit lager in de opbouw en krijgt dus minder dan het maximum. Een tariefverlaging werkt anders: je betaalt een iets lager percentage over je hele inkomen in die schijf. Het voordeel groeit dan gelijk op met je inkomen.

Neem de 0,06 procentpunt uit het Belastingplan. Over €30.000 inkomen scheelt dat €18 per jaar, over €70.000 is dat €42. Hoe groot de nieuwe tariefverlaging wordt, weet nog niemand. Daarom kun je het nieuwe voordeel nu nog niet uitrekenen. Wel is duidelijk dat het geld over meer mensen wordt verdeeld. Het ANP spreekt van alle middeninkomens, niet alleen werkenden.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen had ChristenUnie-leider Mirjam Bikker al bezwaar gemaakt tegen de hogere arbeidskorting. Volgens haar vergroot die de achterstand van eenverdieners op tweeverdieners. De ChristenUnie was ook een van de partijen die zaterdag met het kabinet om tafel zaten.

Wat nog niet bekend is

Het belangrijkste ontbreekt nog: hoeveel het tarief omlaag gaat, in welke schijven en vanaf welk inkomen. Bikker wil de toezeggingen volgens het ANP op papier zien vóór de Algemene Financiële Beschouwingen. Dat debat staat volgens WNL, aangehaald door De Belegger, op 1 en 2 oktober gepland. Zodra de brief met de uitwerking er is, werken we dit stuk bij.

Ook daarna ligt er nog niets vast. Volgens Holdwise stemt de Tweede Kamer op 12 november over het Belastingplan en de Eerste Kamer rond 16 december. Daarnaast hangen de grenzen voor de arbeidskorting en de algemene heffingskorting af van het minimumloon, dat in november wordt vastgesteld.

Wat je nu kunt doen