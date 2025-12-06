17 doden gevonden in migrantenboot bij Kreta

HERAKLION (ANP/AFP) - In de buurt van het Griekse eiland Kreta zijn zeventien doden gevonden in een migrantenboot. Er waren nog twee levende mensen aan boord, meldt de kustwacht. Volgens hen was de boot in slecht weer terechtgekomen en hadden de opvarenden niets om onder te schuilen en niets om te eten of drinken.

De Griekse omroep ERT schrijft dat er wordt onderzocht of de slachtoffers zijn omgekomen door uitdroging. Volgens de kustwacht was een deel van de rubberboot leeggelopen en hadden de migranten dus weinig plek om te zitten. Het vaartuig raakte op drift en werd gevonden op 48 kilometer ten zuidwesten van Kreta.

Kreta is steeds populairder als bestemming voor migranten die de Middellandse Zee oversteken. Dit jaar kwamen daar volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR 16.770 mensen aan, zo'n drie keer zoveel als in 2024.

Daar staat tegenover dat op andere Europese plekken juist minder migranten aankwamen.