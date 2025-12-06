Handbalsters al zeker van WK-kwartfinale na winst tegen Polen

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn al zeker van een plek in de kwartfinales op het WK in eigen land. De ploeg van bondscoach Henrik Signell versloeg Polen in de tweede wedstrijd van de hoofdronde: 33-22. Maandag wacht wereldkampioen Frankrijk in de laatste wedstrijd van de hoofdronde. Na die wedstrijd wordt bekend welke ploeg Nederland treft in de kwartfinale op woensdag 10 december.

Oranje had na zo'n tien minuten spelen al een 7-2-voorsprong tegen Polen en bij rust was de stand 18-11. Die voorsprong gaf de ploeg van Signell in de tweede helft niet meer uit handen. Bo van Wetering was met vijf doelpunten topscorer.

Bondscoach Signell was na afloop tevreden. "Het helpt ons dat we thuis spelen", zegt hij in een persbericht van de handbalbond. "Vanavond hebben we zonder twijfel onze beste wedstrijd tot nu toe gespeeld. Volgende halte: Frankrijk. We gaan deze wedstrijd vol in zoals altijd. We gaan voor de winst. Frankrijk speelt hier erg sterk, dus we moeten goed spelen."

Groepswinnaar

Oranje plaatste zich als groepswinnaar van groep E voor de hoofdronde van het WK. In de hoofdronde zijn twee poules samengevoegd tot een groep van zes en speelt Oranje tegen de beste drie teams uit groep F: Tunesië, Polen en Frankrijk. Donderdag begon Nederland al sterk aan de hoofdronde met een ruime zege tegen Tunesië: 39-21.

De Nederlandse handbalsters werden in 2019 wereldkampioen. Twee jaar geleden eindigde Oranje als vijfde bij het WK.