ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

18 Ajax-fans opgepakt in Kroatië voor wedstrijd Conference League

Samenleving
door anp
anp141026073 1
Volg ons op Google Nieuws
SPLIT (ANP) - In het Kroatische Split zijn achttien Ajax-supporters opgepakt, melden Kroatische media. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League.
Op beelden van onder meer nieuwssite Tportal is te zien dat de supporters dinsdag werden opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluidt zouden ze wapens bij zich hebben. Op de terrastafels zijn stenen blokken te zien.
Volgens de onlinekrant index.hr ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met de aanhangers van de lokale club.
De wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split wordt donderdag om 18.45 uur gespeeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

87764625_m

Ineens een heksenkring in je gazon? Goed nieuws voor je tuin, minder voor je peuter of hond

192150811_m

Vliegtuigmodus vergeten: stort het vliegtuig dan neer?

147112369_m

Seks inplannen en erover praten: 5 tips van een seksuoloog

Loading