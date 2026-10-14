18 Ajax-fans opgepakt in Kroatië voor wedstrijd Conference League

SPLIT (ANP) - In het Kroatische Split zijn achttien Ajax-supporters opgepakt, melden Kroatische media. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League.

Op beelden van onder meer nieuwssite Tportal is te zien dat de supporters dinsdag werden opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluidt zouden ze wapens bij zich hebben. Op de terrastafels zijn stenen blokken te zien.

Volgens de onlinekrant index.hr ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met de aanhangers van de lokale club.

De wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split wordt donderdag om 18.45 uur gespeeld.