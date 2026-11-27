Je steekt een spade in de grond en daar is het roodborstje alweer. Dezelfde tak, dezelfde oranje borst, dezelfde belangstelling voor je tuinwerk. Alleen dat woord ‘dezelfde’ is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De vogel die ’s winters op vers omgewoelde aarde afkomt, hoeft niet degene te zijn die je er in juli gezelschap hield.

Eén tuin kan twee adressen zijn

De roodborst die in de zomer in je tuin zit, kan in Nederland broeden. In het najaar verandert het gezelschap. Een deel van de roodborsten vertrekt naar het zuiden, andere blijven. Intussen komen er uit Scandinavië vogels bij. Voor sommige is Nederland een tussenstop op weg naar Frankrijk, Spanje of Portugal. Voor andere is jouw tuin ver genoeg.

Het omgekeerde komt óók voor. Een geringde roodborst kan winters achter elkaar naar dezelfde tuin terugkeren. Dan lijkt de vogel in december inderdaad vertrouwd, maar kan hij de hele zomer ergens anders zijn geweest. Met een ringnummer is zo’n terugkeer te herkennen; aan een voorkeur voor die ene tuintak niet.

Wat het winterlied wél vertelt

Ook een zingende roodborst in november verraadt zijn paspoort niet. Zowel mannetjes als vrouwtjes zingen in de herfst en de winter. Daarmee maken ze soortgenoten duidelijk dat het stukje tuin al bezet is.

Dat verklaart ook het verschil tussen jou en een tweede roodborst. Wie de aarde omspit, maakt hapjes bereikbaar. Een soortgenoot komt mogelijk voor precies diezelfde hapjes. Dat het kleine vogeltje bíj je komt zitten, betekent dus nog niet dat het graag gezelschap heeft.

Feitenkader

Zomer- en winterroodborsten zijn vaak verschillende vogels. Sommige vertrekken naar het zuiden, Scandinavische vogels komen erbij en een wintergast kan meerdere jaren terugkeren.

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