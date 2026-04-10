19 jaar cel om fraudezaak rond Russisch militair themapark

MOSKOU (ANP/RTR) - De voormalige Russische onderminister van Defensie, Pavel Popov, heeft een gevangenisstraf van negentien jaar opgelegd gekregen voor corruptie. De autoriteiten hadden hem in 2024 opgepakt op verdenking van fraude bij de bouw van een militair themapark bij Moskou.

Het schandaal rond het Patriotpark heeft ook geleid tot de vervolging van andere prominente figuren. Een andere hoge functionaris bij het ministerie van Defensie kreeg vorig jaar zes jaar cel opgelegd en ook de directeur van het park moet voor de rechter komen.

In het militaire pretpark wordt allerlei wapentuig getoond van het Russische leger en uit de Sovjet-periode. Bezoekers kunnen er op tanks klimmen en meedoen aan gevechtssimulaties.

Oud-onderminister Popov zou bouwmaterialen van het park hebben laten wegsluizen voor werkzaamheden bij zijn buitenhuis. Volgens staatsmedia houdt hij vol onschuldig te zijn.