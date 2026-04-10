Berendsen belt met Pakistan over 'schenden bestand' in Libanon

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:34
DEN HAAG/ISLAMABAD (ANP) - Buitenlandminister Tom Berendsen heeft met de bemiddelaar van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten zijn zorgen gedeeld over de schending daarvan in Libanon. Berendsen belde vrijdag met zijn ambtgenoot in Pakistan, dat hielp het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten tot stand te brengen.
Pakistan stelt dat ook is afgesproken dat Israël zijn aanvallen op het Libanese Hezbollah, een bondgenoot van Iran, zou staken. De VS en Israël spreken dat tegen. Israël heeft de aanvallen juist fors opgevoerd, al zegt het inmiddels wel vredesoverleg met Libanon te willen beginnen.
Berendsen en zijn Pakistaanse collega Mohammad Ishaq Dar hebben allebei "hun zorg uitgesproken over ernstige bestandsschendingen in Libanon en het belang onderstreept van het waarborgen van de volledige uitvoering van het staakt-het-vuren om duurzame vrede te bewerkstelligen", zegt die laatste.
