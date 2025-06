Hongarije verbiedt voor Pride lhbti-symbolen op overheidsgebouwen

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft het uitdragen van lhbti-symbolen als regenboogvlaggen op overheidsgebouwen verboden, vlak voor de start van de Pride in Boedapest.

In een decreet dat donderdag door Orbán werd ondertekend staat dat "symbolen die verwijzen naar of reclame maken voor verschillende seksuele genderoriëntaties" niet mogen worden geplaatst op regeringsgebouwen. Het verbod geldt niet voor gemeentehuizen. Voor het stadhuis van Boedapest kan de regenboogvlag tijdens de Pride dus gewoon wapperen.

Onder het bewind van Orbán zijn de lhbti-rechten in Hongarije steeds verder ingeperkt. Dit jaar heeft de regering de jaarlijkse pride-optocht in Boedapest verboden. Ondanks het verbod wil de organisatie de mars op 28 juni toch door laten gaan.

Donderdag concludeerde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie nog dat een Hongaarse wet die toegang tot lhbti-content verbiedt of beperkt in strijd is met Europese rechten.