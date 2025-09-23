2 weken voorwaardelijk en 60 uur taakstraf voor rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Voor geweld tegen de politie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag is een 49-jarige man uit Amsterdam dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een celstraf van twee weken voorwaardelijk. Peter van D. heeft met een vlaggenstok op twee politievoertuigen geslagen, oordeelt de rechter.

De politierechter van de rechtbank in Den Haag deed direct uitspraak tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen tijdens de demonstratie voor een strenger asielbeleid.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk, geëist. Naast de celstraf eiste de officier van justitie dat de verdachte 1500 euro betaalt aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een fonds voor slachtoffers van geweld of een seksueel misdrijf. De rechter vond dat laatste niet nodig, omdat de schade aan de auto's niet bekend is.