ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

2 weken voorwaardelijk en 60 uur taakstraf voor rellen Malieveld

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 14:25
anp230925135 1
DEN HAAG (ANP) - Voor geweld tegen de politie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag is een 49-jarige man uit Amsterdam dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een celstraf van twee weken voorwaardelijk. Peter van D. heeft met een vlaggenstok op twee politievoertuigen geslagen, oordeelt de rechter.
De politierechter van de rechtbank in Den Haag deed direct uitspraak tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen tijdens de demonstratie voor een strenger asielbeleid.
Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk, geëist. Naast de celstraf eiste de officier van justitie dat de verdachte 1500 euro betaalt aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een fonds voor slachtoffers van geweld of een seksueel misdrijf. De rechter vond dat laatste niet nodig, omdat de schade aan de auto's niet bekend is.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading