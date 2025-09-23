Eis: 12 jaar cel en tbs tegen verdachte moord Mondriaan

MAASTRICHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Maastricht een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 31-jarige Meriam K. Volgens het OM heeft K. op 15 april 2024 Melanie Vrancken vermoord. Vrancken (39) was voormalig begeleidster van K. in psychiatrische instelling Mondriaan in Heerlen. Vrancken werd in haar nek gestoken toen ze het restaurant van Mondriaan uitliep. K. zou haar daar hebben opgewacht, aldus het OM.

K. stelde ter zitting zich het steken niet te herinneren. Ze kwam pas bij zinnen toen ze een bebloed mes in haar hand zag, zei ze. Naar eigen zeggen wilde ze Vrancken "confronteren" met een mishandeling. Daarbij zou haar voormalig begeleidster haren uit haar hoofd hebben getrokken, om die vervolgens zelf te gaan dragen.

Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) was de verdachte tijdens haar daad "sterk verminderd toerekeningsvatbaar", wat betekent dat moord de verdachte beperkt is toe te kennen, aldus het OM.