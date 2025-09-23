Europese Commissie: noodzaak dronemuur overduidelijk

BRUSSEL (ANP) - De drones die het vliegverkeer boven Denemarken hebben verstoord, bewijzen het belang van een dronemuur in de EU. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie dinsdag. "Voor degenen die nog twijfelden aan de noodzaak van een dronemuur in de Europese Unie, is hier nog een voorbeeld van hoe belangrijk het is", zei hij in reactie op het incident van afgelopen nacht.

Recent werd ook het luchtruim van Polen, Roemenië en Estland geschonden. In Polen en Roemenië ging het net zoals in Denemarken om drones.

"Vier lidstaten zijn het doelwit geweest", voegde de woordvoerder eraan toe. "Dit is precies waarom we aan deze dronemuur zullen werken."

Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) overlegt op korte termijn met zeven lidstaten "in de frontlinie". Het gaat om Estland, Letland, Finland, Litouwen, Polen, Roemenië en Bulgarije. Denemarken is daar dinsdag aan toegevoegd, zei de woordvoerder. Oekraïne, nog geen lid van de EU, is ook vertegenwoordigd.