2000 man bewaking voor slotceremonie, 10.000 voor marathon Parijs

PARIJS (ANP/DPA) - Uit vrees voor aanslagen en andere incidenten worden 2000 agenten ingezet bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ongeveer 10.000 agenten bewaken de marathons zaterdag en zondag. In totaal beveiligen 30.000 agenten het slotweekend van de spelen.

De ordehandhavers blijven uiterst waakzaam, ook gezien het terreuralarm in Oostenrijk met het afblazen van de Taylor Swift-concerten in Wenen, aldus binnenlandminister Gérald Darmanin. "Maar op dit moment zijn er nog steeds geen aanwijzingen van onze veiligheidsdiensten van enige specifieke dreiging tegen de Olympische Spelen."

De marathon voor mannen start zaterdag om 08.00 uur in het centrum van Parijs en gaat langs de Seine de omgeving in. De vrouwenrace begint zondag om 08.00 uur. Zaterdagavond is er een marathon voor niet-olympiërs. De slotceremonie begint zondag om 21.00 uur in het Stade de France.