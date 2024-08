Zelensky spreekt van defensieve acties in Russische gebieden

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat het leger hem op de hoogte houdt over "defensieve acties" in gebieden die Rusland gebruikt om Oekraïne te beschieten. Hij specificeerde niet of hij daarmee doelde op Koersk, de Russische grensregio die de afgelopen dagen werd binnengevallen door Oekraïense troepen.

Rusland maakte dinsdag voor het eerst melding van die Oekraïense aanval en beweert de situatie onder controle te hebben. Volgens militaire bloggers hebben de Oekraïners enkele kilometers terreinwinst geboekt.

De Russische krijgsmacht meldde dat honderden Oekraïense militairen zijn uitgeschakeld. Zelensky en zijn regering lieten zich tot nu toe niet uit over de situatie.