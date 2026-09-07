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2000 minderjarigen in Ceuta geïdentificeerd, moeten snel terug

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 12:33
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CEUTA (ANP) - De Spaanse autoriteiten in Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd, meldt persbureau EFE. Het is de bedoeling dat deze jongeren "met prioriteit" worden teruggestuurd naar hun land van herkomst om herenigd te worden met hun families.
De minderjarigen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. De meesten keerden snel weer terug, maar enkele duizenden jongeren bleven achter in Ceuta. Velen van hen slapen op straat, omdat er te weinig opvangplekken zijn in het kleine gebied. Dat zorgt voor onveilige situaties 's nachts en veel berichten over seksueel geweld.
"Het zijn zeer intense dagen geweest", aldus de minister van Territoriaal Beleid Ángel Víctor Torres. Volgens hem zijn er inmiddels 3500 opvangplekken geregeld, waar dat er eerst maar achthonderd waren. Hij stelt dat dit versneld geregeld is, zodat de procedures voor het terugsturen van de migranten ook zo snel mogelijk kunnen worden afgehandeld.
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