Oud-winnaar Alcaraz doet in februari mee aan ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Carlos Alcaraz doet in februari mee aan het ABN AMRO Open. Dat meldt de organisatie van het Rotterdamse tennisevenement. De 23-jarige Alcaraz won het toernooi in 2025. Dit jaar zou de Spanjaard ook meedoen, maar meldde hij zich af omdat hij te vermoeid was.

Alcaraz is de huidige nummer 3 van de wereld. Eerder zegden de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Australiër Alex de Minaur hun deelname toe. Dat zijn de mondiale nummers 4 en 7. "Met Alcaraz, Auger-Aliassime en De Minaur hebben we al een geweldig spelersveld. Hoewel het werk nog niet klaar is, ben ik nu al meer dan tevreden met drie kampioenen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.

Alcaraz doet momenteel mee aan de US Open en staat daarin in de kwartfinale.

Het ABN AMRO Open in Ahoy is van 6 tot en met 14 februari. Vorig jaar ging de eindzege naar De Minaur.