Witte professor en activiste loog jarenlang over huidskleur: ze is niet zwart

Jessica Krug, professor aan de George Washington University, geeft in een open brief op platform Medium toe dat ze haar hele volwassen leven heeft gelogen over haar huidskleur. De docente Afro-Amerikaanse geschiedenis blijkt niet zwart te zijn.

Tegen iedereen zei ze dat ze van Noord-Afrikaanse en Caribische afkomst was. De Amerikaanse noemde zich Jessica La Bombalera en wierp zich op als zwarte activiste. In werkelijkheid is ze een witte, joodse vrouw uit Kansas City.

Krug schrijft: “Mensen vochten mét mij en voor mij en mijn aanhoudende toe-eigening van de zwarte Caribische identiteit is niet alleen, in de sterkste zin van het woord, verkeerd – onethisch, immoreel, anti-zwart, koloniaal – maar het betekent ook dat ik bij elke stap die ik zette iedereen die me liefhad manipuleerde.”

Als verklaring noemt Krug psychische problemen en een ernstig trauma uit haar kindertijd. Maar ze geeft ook toe dat psychische problemen haar gedrag niet kunnen uitleggen of rechtvaardigen. Ze noemt zichzelf een ‘culturele bloedzuiger’.

Krug schreef veel over de historische zwarte beleving in de VS, ze ontving ook beurzen voor zwarte studenten. In het dankwoord van haar boek Fugitive Modernities schrijft ze: “Mijn voorvaderen, onbekend, zonder naam, die leven gaven aan een toekomst waarvan ze niet wisten of die zou kunnen bestaan. Mijn broer, de snelste, de slimste, de meest charmante van ons allemaal. Degenen wiens namen ik niet kan noemen vanwege hun eigen veiligheid, uit mijn eigen wijk, in Angola, of in Brazilië.”

Op Twitter reageren veel kennissen en vrienden uit de academische wereld verbijsterd op het nieuws.

Jessica Krug with her brand new book Fugitive Modernities at the Duke booth. Buy a copy for just $20. #AHA19 pic.twitter.com/Mm6tDI2Hj7 — Duke University Press (@DukePress) January 4, 2019