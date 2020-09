Aantal coronabesmettingen stijgt met 744

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 744 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een melding van de Volkskrant. Het is de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus. In de afgelopen dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld.

Op woensdag steeg het aantal gevallen met 734. Dat kwam door een technische storing op dinsdag. Toen konden regionale gezondheidsdiensten een tijdlang geen informatie doorgeven. Nu is er geen sprake van een storing, voor zover het RIVM kan inschatten.