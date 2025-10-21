ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

21 jaar gevangenisstraf voor neerschieten Slowaakse premier Fico

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 10:24
anp211025074 1
BRATISLAVA (ANP/AFP) - De man die vorig jaar de Slowaakse premier Robert Fico heeft neergeschoten, heeft een gevangenisstraf van 21 jaar gekregen. Hij is veroordeeld voor onder meer terrorisme, omdat het volgens de rechter zijn bedoeling was het "goede functioneren van de regering te stoppen".
De 72-jarige Juraj Cintula schoot in mei 2024 vijf keer op Fico, die toen net uit een regeringsoverleg kwam. De conservatief-populistische premier raakte ernstig gewond en onderging spoedoperaties. Na enkele weken verliet hij het ziekenhuis weer en na een paar maanden was hij weer volledig aan het werk.
Cintula, een dichter en schrijver, werd ter plekke aangehouden. Hij zei tegen de politie dat hij het had gedaan uit protest tegen het regeringsbeleid. Hij was bijvoorbeeld boos dat Fico de militaire steun aan Oekraïne had stopgezet. Volgens Cintula wilde hij Fico niet vermoorden, maar wel verwonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

Loading