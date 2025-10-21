21 jaar gevangenisstraf voor neerschieten Slowaakse premier Fico

BRATISLAVA (ANP/AFP) - De man die vorig jaar de Slowaakse premier Robert Fico heeft neergeschoten, heeft een gevangenisstraf van 21 jaar gekregen. Hij is veroordeeld voor onder meer terrorisme, omdat het volgens de rechter zijn bedoeling was het "goede functioneren van de regering te stoppen".

De 72-jarige Juraj Cintula schoot in mei 2024 vijf keer op Fico, die toen net uit een regeringsoverleg kwam. De conservatief-populistische premier raakte ernstig gewond en onderging spoedoperaties. Na enkele weken verliet hij het ziekenhuis weer en na een paar maanden was hij weer volledig aan het werk.

Cintula, een dichter en schrijver, werd ter plekke aangehouden. Hij zei tegen de politie dat hij het had gedaan uit protest tegen het regeringsbeleid. Hij was bijvoorbeeld boos dat Fico de militaire steun aan Oekraïne had stopgezet. Volgens Cintula wilde hij Fico niet vermoorden, maar wel verwonden.