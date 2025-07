218 uitvallers op eerste wandeldag Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Op de eerste wandeldag van de Vierdaagse zijn 218 lopers uitgevallen, maakte de organisatie dinsdag bekend. Zij zijn onderweg gestopt of kwamen niet op tijd over de finish in Nijmegen. De organisatie laat weten dat de weersomstandigheden gunstig waren voor de wandelaars. "Het aantal uitvallers ligt dan ook aanzienlijk lager dan op dezelfde dag in voorgaande edities." Vorig jaar haalden op de eerste dag 819 wandelaars de finish niet.

Net als vorig jaar waren alle 47.000 beschikbare plaatsen voor het wandelevenement vergeven. In totaal haalden 45.539 deelnemers daadwerkelijk hun startnummer op. Hoeveel van hen dinsdagochtend aan de start zijn verschenen, kan de organisatie niet zeggen. Er doen wandelaars van meer dan zeventig nationaliteiten mee.

Om 04.00 uur startten de eerste lopers met de route door de Betuwe. Een deelnemer in een rolstoel kwam rond 09.15 uur als eerste over de finish op de Wedren, een kwartier later arriveerde de eerste wandelaar. De eerste dag van de Vierdaagse is traditiegetrouw de Dag van Elst. De route voerde over de dijk tussen Lent en Oosterhout en door de in het blauw gehulde plaats Elst. Via Bemmel liepen de wandelaars weer terug naar Nijmegen.

Woensdag trekken de wandelaars door het Land van Maas en Waal en eindigen traditiegetrouw in een roze gekleurd Nijmegen. Op de tweede dag van de Vierdaagse profileert de stad zich altijd als 'regenbooghoofdstad' van Nederland, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de lhbtiq+-gemeenschap. Rond de Vierdaagsefeesten is er een speciale programmering en veel wandelaars en feestgangers zijn in het roze gekleed. De route loopt via Alverna, Wijchen en Beuningen terug naar Nijmegen.