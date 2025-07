ASML opvallende stijger op licht hoger Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De effectenmarkt in Amsterdam moest dinsdag aan het einde van de handelsdag een deel van de eerder behaalde winsten prijsgeven. De beurshandel kwam vooral onder druk te staan door koersverliezen op Wall Street. Chipmachinefabrikant ASML was een opvallende stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Het concern maakt woensdag voor de opening van de beurs zijn resultaten over het tweede kwartaal bekend.

De chipsector profiteerde van berichtgeving dat het Amerikaanse Nvidia binnenkort de verkoop van bepaalde chips aan China hervat. Het chipconcern ontwikkelde deze AI-chips speciaal voor de Chinese markt. De export naar China werd echter beperkt door de Amerikaanse overheid, maar die heeft Nvidia nu verzekerd dat de vergunningen alsnog worden verleend.

De Amsterdamse AEX eindigde 0,3 procent hoger op 923,29 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 915,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Veel beleggers lijken erop te vertrouwen dat de Europese Unie voor 1 augustus een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten weet te sluiten om hoge Amerikaanse importheffingen te voorkomen, al zijn er ook sommigen die twijfels hebben over een tijdige doorbraak. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde afgelopen weekend vanaf begin volgende maand een heffing van 30 procent in te voeren op producten uit de EU bij het uitblijven van een handelsdeal.

Behalve ASML, waren ook de chipbedrijven ASMI (plus 1,6 procent) en Besi (plus 1,3 procent) gewild bij de hoofdfondsen. Dit, ondanks adviesverlagingen door de Belgische bank KBC. ING kreeg een koopadvies van de Britse bank Barclays en eindigde 0,2 procent hoger. Verzekeraar ASR (min 1,4 procent) stond onderaan de AEX.

TomTom maakte een koerssprong van bijna 9 procent. De navigatiedienstverlener leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies en zag de omzet licht dalen. Het bedrijf, dat vorige maand aankondigde driehonderd banen te schrappen, werd wel iets positiever over de omzet dit jaar.

In Stockholm zakte Ericsson 7,7 procent. De Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen.