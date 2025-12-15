ECONOMIE
22 arrestaties bij protest tegen Israëlische zanger Concertgebouw

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 1:22
AMSTERDAM (ANP) - Tijdens het protest bij het Concertgebouw in Amsterdam tegen het optreden van de Israëlische voorzanger Shai Abrahmson zijn 22 demonstranten aangehouden, meldt de politie. Een agent raakte lichtgewond toen de politie moest ingrijpen.
De politie laat in een persbericht weten dat de aanhoudingen zijn verricht voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM), de APV, het bezit van vuurwerk, het niet tonen van een identificatiebewijs en voor het verzetten tegen een aanhouding. De aangehouden demonstranten worden gehoord en justitie beslist daarna of er een vervolg komt.
Enkele honderden demonstranten protesteerden zondag tegen de komst van Abrahmson om zijn banden met het Israëlische leger. Er werden meerdere malen rode en groene rookbommen afgestoken. Ook riepen demonstranten "Concertgebouw schande, bloed aan je handen" en "Death to the IDF", verwijzend naar het Israëlische leger.
