ABC News: schutters Bondi Beach hadden IS-vlag in hun auto

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 2:52
SYDNEY (ANP) - De Australische binnenlandse inlichtingendienst ASIO heeft zes jaar geleden onderzoek gedaan naar een van de daders van de aanslag bij Bondi Beach, om diens banden met een cel van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat meldt de Australische publieke omroep ABC News op basis van bronnen bij de antiterreureenheid.
Een 24-jarige man en zijn vader (50) schoten zondagavond vijftien mensen dood bij een chanoekaviering aan het strand bij Sydney. Onderzoekers van de antiterreureenheid vermoeden volgens ABC dat de twee trouw hadden gezworen aan IS. In hun auto werd volgens een hoge functionaris een IS-vlag aangetroffen.
ASIO zou de 24-jarige al in beeld hebben gekregen na de arrestatie in 2019 van een in Sydney actieve IS-terrorist, met wie hij nauwe banden zou hebben gehad. Die man zit een gevangenisstraf uit voor het plannen van een aanslag. ASIO-directeur Mike Burgess bevestigde zondag dat een van de daders bij de dienst bekend was, maar zei dat er destijds geen sprake was van een directe dreiging.
