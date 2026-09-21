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23 jaar cel voor Nederlandse vader wegens moord op zoon in België

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 18:19
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ANTWERPEN (ANP) - In Antwerpen is een Nederlandse vader (47) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor de moord op zijn 14-jarige zoon. In januari 2022 overleed de jongen in het huis van zijn vader in Turnhout, waar hij pas acht weken later door de politie werd gevonden. Al die tijd wisten zijn moeder en broers niet waar hij was. In het lichaam van de jongen werd ketamine gevonden.
Vier andere personen die destijds in het huis van de vader woonden, kregen gevangenisstraffen tussen de een en drie jaar. Zij werden schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel en verzorging.
De rechter verklaarde dat de man heeft geprobeerd zijn kinderen te isoleren en te indoctrineren met zijn geloofsovertuiging. Daarbij heeft hij volgens de rechter onherstelbaar leed veroorzaakt bij zijn moeder en broers.
Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechter er rekening mee gehouden dat de redelijke termijn voor een veroordeling ruim verstreken is.
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