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Ervaren klimmer Poels (38) voert jonge selectie EK wielrennen aan

Sport
door anp
maandag, 21 september 2026 om 18:48
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ARNHEM (ANP) - De 38-jarige Wout Poels is aangewezen als kopman van de Nederlandse ploeg voor de EK wielrennen in oktober in het Sloveense Ljubljana. De ervaren klimmer voert een jonge ploeg aan met daarin ook debutanten, meldt wielerbond KNWU.
Bondscoach Koos Moerenhout heeft voor de wegwedstrijd ook Sjoerd Bax, Senna Remijn, Jochem Kerckhaert, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemreize en Jardi van der Lee geselecteerd. Bax en Axel van der Tuuk rijden de individuele tijdrit.
"De EK vallen op een lastig moment, zo kort na de WK, terwijl veel renners in deze periode ook verplichtingen hebben bij hun eigen ploeg", zegt Moerenhout in een persbericht. "Tegelijkertijd biedt dat kansen aan andere renners. We hebben een jonge groep samengesteld met jongens die zich gedurende het seizoen hebben laten zien en voor wie dit een mooie kans is om in het oranje te rijden."
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