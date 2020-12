Wereldaidsdag: “In 1985 zeiden ze me dat ik zou sterven”

Sinds het begin van de aidsepidemie zijn er al 32,7 miljoen mensen overleden aan de ziekte. Vorig jaar overleden wereldwijd 690.000 mensen aan aids. Hoewel de ziekte steeds beter behandelbaar is en zeker in de westerse wereld een chronische aandoening is geworden, is er nog steeds veel werk aan de winkel voor aids de wereld uit is. Vandaag, op Wereldaidsdag, doet Patrick Reyntiens (55) zijn verhaal in Newsweek.

“Ik leef al heel lang met hiv, al sinds 1985’, begint Patrick. “Het waren toen de beginjaren van de ziekte en ook in België was er nog weinig over bekend. Er waren nog geen behandelingen, waardoor je er dus echt ziek van was en er zelfs aan stierf.” Maar Patrick bleef leven. “Ik heb geluk gehad. Nu ja, geluk … Mijn ‘geluk’ is altijd geweest dat ik nooit meerdere aidsgerelateerde infecties tegelijkertijd heb opgelopen. Ik kan mijn verhaal nog vertellen, terwijl veel mensen die in de jaren ’80 of ’90 besmet raakten, erg ziek werden en uiteindelijk stierven.”

Over de heftige behandelingen in de jaren 80 vertelt hij: “Ik startte met een proefbehandeling waarbij ik constant aan een baxter hing. Je zag de mensen letterlijk sterven in de ziekenhuisgangen. Ik was toen 20 jaar, ging 21 worden, en dat was een enorm beangstigende situatie. De dokters zeiden bij mijn diagnose letterlijk: ‘Bereid je voor want je gaat sterven’. Ook de allereerste hiv-cocktails heb ik mee uitgetest. Dat was een combinatie van wel twintig pillen per dag, zonder dat ik eigenlijk wist of ze werkten. Personen met hiv waren in die tijd zieker van de medicatie dan van het virus zelf. Ik was echt een proefkonijn, maar heb zo wél mijn steentje kunnen bijdragen aan een goede hiv-behandeling. Tegenwoordig nemen personen met hiv één pil per dag en zijn er amper bijwerkingen. Ik heb het virus zien uitgroeien van een ongeneeslijke ziekte tot een chronische aandoening.”

Inmiddels is hij gezond en helpt hij andere mensen met hiv. “Nu gaat het goed met mij. Ik leef gezond en neem mijn hiv-remmers. Daardoor is het virus in mijn bloed amper detecteerbaar en kan ik het ook niet meer doorgeven”, besluit Patrick.