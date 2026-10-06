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IPO-voorzitter Adema: vergoeding provinciale politici moet omhoog

Samenleving
door anp
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ENSCHEDE (ANP) - Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen om hun werk uit te voeren. Daarvoor pleit IPO-voorzitter Ina Adema op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg in Enschede. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks 2256,23 euro bruto, plus een onkostenvergoeding van bijna 225 euro.
Op 17 maart volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Politieke partijen stellen deze maanden hun kandidatenlijsten voor die verkiezingen vast.
"Als we willen dat goede mensen zich kandidaat blijven stellen, moeten we ook eerlijk zijn over de voorwaarden waaronder zij hun werk doen", aldus Adema, ook commissaris van de Koning in Noord-Brabant. "Daarom zeg ik vandaag heel duidelijk: de vergoeding voor Statenleden moet omhoog. Het werk wordt steeds complexer. De verantwoordelijkheid groeit, de dossiers worden zwaarder en de maatschappelijke druk neemt toe. Daar hoort een passende waardering bij. Niet als gunst, maar als erkenning van verantwoordelijkheid."
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