Ouwehand: PvdD is in de storm overeind blijven staan

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 23:01
anp291025423 1
DEN HAAG (ANP) - Esther Ouwehand is blij dat ze "door kan gaan" met haar team, zei ze na de exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen. Hieruit lijkt haar Partij voor de Dieren de drie zetels te behouden.
Partijleider Ouwehand meldde dat de "radicaalrechtse storm niet is gaan liggen. Middenin die storm is de Partij voor de Dieren overeind blijven staan". Ze vindt dat haar partij harder nodig is dan ooit. "We moeten doorgaan met het verdedigen van onze democratische rechtsstaat", zei ze. "Voor de dieren, de natuur en het klimaat, en voor de Palestijnen en de andere mensen die worden onderdrukt."
Een week voor de stembusgang was er intern gerommel. Niko Koffeman, Eerste Kamerlid en medeoprichter, splitste zich af omdat hij vond dat de partij zich niet genoeg op dierenrechten zou concentreren.
